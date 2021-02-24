ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В России решили расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

В России решили расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию 23 февраля 2021, 15:43

В список работ, производств, должностей и специальностей, дающих право на досрочную пенсию, будут включены периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

Фото: pixabay.com

Соответствующий проект, как сообщает «Российская газета», разработало Министерство труда и социальной защиты.

Изменения коснутся тех сотрудников, которым для работы постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации.

В общий трудовой стаж решили включить периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сейчас эти периоды обучения не входят в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию, отмечает РИА Новости.

Изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и представителей других профессий, имеющих право на досрочную пенсию.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Когда Великий пост в 2021 году

Фев 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar