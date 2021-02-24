Катунь24: В России решили расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию

В России решили расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию 23 февраля 2021, 15:43

В список работ, производств, должностей и специальностей, дающих право на досрочную пенсию, будут включены периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

Фото: pixabay.com

Соответствующий проект, как сообщает «Российская газета», разработало Министерство труда и социальной защиты.

Изменения коснутся тех сотрудников, которым для работы постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации.

В общий трудовой стаж решили включить периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сейчас эти периоды обучения не входят в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию, отмечает РИА Новости.

Изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и представителей других профессий, имеющих право на досрочную пенсию.

Катунь24