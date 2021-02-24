Катунь24: В День защитника Отечества губернатор Виктор Томенко вручил военнослужащим награды Алтайского края

В День защитника Отечества губернатор Виктор Томенко вручил военнослужащим награды Алтайского края23 февраля 2021, 15:00

Сегодня, 23 февраля, в концертном зале «Сибирь» проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

Фото: altairegion22.ru

Военнослужащим, ветеранам войсковых формирований были адресованы поздравления руководителей органов исполнительной власти Алтайского края.

Как отметил Виктор Томенко, за многие годы название сегодняшнего праздника неоднократно менялось, при этом его главный смысл всегда оставался одним и тем же. «Это праздник людей, которые когда-то защищали или в настоящее время защищают свою родную страну, свою Родину. 2021 год – это год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Мы помним всех, кто стоял на защите нашей страны. Более полумиллиона наших земляков, жителей Алтайского края ушли на поля сражений, и половина из них не вернулась. Это наша святая обязанность, наш долг, наша ответственность – не забыть всех этих людей. Сегодня мы выражаем признательность воинам-интернационалистам, которые выполняли свой воинский долг в Афганистане и во многих других горячих точках», — отметил Виктор Томенко в своем обращении к участникам праздника.

В Алтайском крае поддерживаются многие традиции российской армии. Наш регион достойно выполняет задачи по призыву граждан: ежегодно порядка 5 тысяч молодых людей уходят на службу в армию, в том числе алтайские призывники поступают на службу в Президентский полк России. «По прошествии времени сюда, в Алтайский край приходит огромное количество благодарностей за качество подготовки наших ребят, уровень их воспитания и понимания того, зачем они служат, как это надо делать, как надо относиться к своим обязанностям, к своей родине. Считается, что 23 Февраля – это мужской праздник, однако огромное количество женщин наравне с мужчинами несут все тяготы военной службы. Поэтому сегодня мы также их поздравляем и благодарим», — особо подчеркнул губернатор Алтайского края.

Виктор Томенко вручил награды Алтайского края военнослужащим и специалистам, которые участвуют в организации призыва граждан на военную службу. За образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня защитника Отечества почетной грамотой правительства Алтайского края награждены начальник узла связи войсковой части 85906 Руслан Вагапов, начальник центра космической связи войсковой части 85906 Борис Давидчук, заместитель командира батальона радиационной, химической и биологической защиты – начальник штаба войсковой части 55121 Игорь Кудрявцев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Мамонтовского и Романовского районов Алтайского края Константин Лопатин, начальник службы штаба войсковой части 41659 Алексей Питиримов, врач-хирург Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Алтайского края Виталий Юртаев.

Константин Лопатин имеет 20-летний стаж работы по призыву граждан на военную службу, впервые его заслуги отмечены почетной грамотой правительства Алтайского края. Эту награду он в том числе получил за организацию в 2020 году призыва граждан на военную службу в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Мы выполняли дополнительные требования – масочный режим, температуру измеряли, следили за соблюдением социальной дистанции. Также было установлено дополнительное оборудование. Задание по призыву граждан было выполнено как и в предыдущие годы», — рассказал Константин Лопатин.

За умелую и грамотную организацию работы по недопущению возникновения и распространения COVID-19 в период призывной кампании 2020 года почетной грамотой правительства края награжден директор гостиницы «Колос» Виктор Толмачев.

В эти минуты для участников торжественного мероприятия в концертном зале «Сибирь» проходит праздничный концерт «Отчизны славные сыны».

Катунь24