Катунь24: В Алтайском крае выпустили событийный календарь

В Алтайском крае выпустили событийный календарь23 февраля 2021, 14:40

На сайте Алтайтурцентра опубликовали событийный календарь на 2021 год. Гид анонсирует 42 мероприятия: гастрономические праздники и массовые старты, тематические форумы и музыкальные фестивали. Ближайшее из них — «Сибирская Масленица», которая пройдет 13 марта на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино.

Фото: архив Официального сайта Алтайского края

В путеводителе собраны данные не только о ставших традиционными и популярными событиях, но и о новых мероприятиях. В их числе фестиваль военно-исторической реконструкции «Белоярская крепость», фестиваль бардовской песни на «Бирюзовой Катуни», квест «Прошагай город» и Гонка героев. Некоторые проекты заявлены с открытой датой.

Катунь24