Катунь24: В России решили ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов

В России решили ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов23 февраля 2021, 14:00

В России планируют ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов, соответствующие поправки разработала группа депутатов Госдумы.

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По словам вице-спикера нижней палаты, одного из авторов поправок Ирины Яровой, предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах. Кроме этого предлагается установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества.

Другими авторами инициативы стали председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Отметим, законом уже установлена ответственность за распространение «выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы», но пока нет наказания за «унижение чести и достоинства» фронтовиков.

Поправки вносят ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Кроме того, изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц, пишет РИА Новости.

Катунь24