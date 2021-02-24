Катунь24: В Барнаул приедет автор «Тюремного дневника» Мария Бутина

В Барнаул приедет автор «Тюремного дневника» Мария Бутина23 февраля 2021, 13:00

В Алтайском крае девушка презентует свою книгу и поучаствует в «Диалоге на равных».

Фото: Мария Бутина во "Вконтакте"

Новость о презентации Мария Бутина, российский политический деятель и активист, освобожденная из американской тюрьмы, сообщила в своих социальных сетях.

Как пишет автор в предисловии, в основу книги легли 1200 страниц дневника за 467 тюремного заключения. Расшифровка дневника была сделана во время коронавирусной изоляции.

«Каждый лист этих записей теперь нуждался в расшифровке, ведь все было целенаправленно изложено так, чтобы, окажись мои заметки в руках ФБР, агенты всего лишь подумали, что речь в них – о тюремном быте. На самом же деле в дневниках есть все – каждый допрос, каждая мысль, описания агентов и того, что в тюремных застенках со мной случилось на самом деле», – отметила Мария.

Кроме того, в день презентации Мария встретится с Алтайскими студентами в рамках программы «Диалоги на равных». Тема беседы: информационные войны XXI века, развитие отношений России с Западом.

Презентация книги пройдет 24 февраля 2021 года в 16:30 в книжном магазине «Летопись» на пр. Ленина, 56. Вход свободный. Беседа в «Диалоге на равных» пройдет в полдень в Алтайском государственном университете.

Напомним, уроженку Барнаула арестовали 15 июля 2018 года по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России» с последующей депортацией на родину. В заключении она провела четыре месяца, 25 октября 2019 года Марию освободили и отправили в Барнаул.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: Мария Бутина дала эксклюзивное интервью телеканалу «Катунь 24»

Катунь24