ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле пропал пенсионер

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

В Барнауле пропал пенсионер22 февраля 2021, 17:05

22 февраля 2021 года около 12:30 он ушёл от центра Ядерной медицины в неизвестном направлении.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 81-летнего Коновалова Владимира из Барнаула.

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Был одет: чёрная куртка, серые брюки, чёрные сапоги.

С собой: трость, чёрный пакет.

Особые приметы: носит усы.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

Катунь24

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