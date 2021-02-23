Катунь24: В Барнауле пропал пенсионер

В Барнауле пропал пенсионер22 февраля 2021, 17:05
22 февраля 2021 года около 12:30 он ушёл от центра Ядерной медицины в неизвестном направлении.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 81-летнего Коновалова Владимира из Барнаула.
Приметы:
Рост: 180 см.
Телосложение: нормальное.
Цвет глаз: голубые.
Волосы: седые, короткая стрижка.
Был одет: чёрная куртка, серые брюки, чёрные сапоги.
С собой: трость, чёрный пакет.
Особые приметы: носит усы.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.