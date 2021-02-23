Катунь24: В Барнауле запретили парковку автомобилей ещё на двух участках

В Барнауле запретили парковку автомобилей ещё на двух участках22 февраля 2021, 15:11

Это необходимо для беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

С 22 февраля 2021 года выполняются работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств в ночное время, на нечетной стороне ул. Молодежной, от проспекта Ленина до строения № 7 по ул. Молодежной.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 22 февраля 2021 года будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств на постоянной основе, на четной стороне проезда Канатного, от ул. Нагорной до строения № 83 кЗ по проезду Канатному.

В случае возникновения трудностей при уборке снега возможно введение ограничений на дополнительных участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрии.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, соблюдать требования дорожных знаков и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Катунь24