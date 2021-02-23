Катунь24: В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля

В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля22 февраля 2021, 11:14

Астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года.

Понедельник, 22 февраля ​​​​​​

Сегодня звезды гороскопа едва ли позволят вам следовать заранее запланированному графику – день не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения. Такая порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки. Остерегайтесь резких шагов и непродуманных, поспешных решений.

Вторник, 23 февраля

Сегодня звезды гороскопа склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю». Проведите вечер наедине со своим избранником. Ужин при свечах, букет цветов, а также любые другие проявления теплых и крепких чувств сегодня будут особенно кстати.

Среда, 24 февраля

Сегодня звезды гороскопа обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день. Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться, впрочем, придавать большое значение сегодняшним эмоциям и переживаниям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения (а сегодня такое вполне вероятно), лучшим решением будет не муссировать негатив, а переключить внимание на что-нибудь другое, отвлечься, и тогда возникшие проблемы, скорее всего, решатся сами собой.

Четверг, 25 февраля

Сегодня гороскоп хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы. Вместе с тем у вас может появиться тяга все упрощать и даже рубить с плеча, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Даже несмотря на всю возможную обоснованность этих решений, лучше отложить их реализацию на потом, дав себе время все как следует взвесить.

Пятница, 26 февраля

Сегодня в гороскопе главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча. Лучше отложите окончательное решение на потом. Кроме того, сегодня вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью. Впрочем, на фоне пассивности в глубинах вашего организма скапливается мощный заряд энергии, который может вырваться на поверхность в любую минуту. Так что если сегодня вы попадете в критическую или авральную ситуацию, будьте уверены: от лени не остается и следа, и вы удивите всех своей неожиданно проснувшейся активностью.

Суббота, 27 февраля

Сегодня гороскоп особенно хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство. Кроме того, ваша интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, что хорошо использовать для приобретения новых знаний и навыков. А вот для бизнеса и работы день не слишком удачен из-за слишком сильных эмоций, так что все ответственные решения лучше отложить на потом. Если же вам все же предстоит важная встреча, рекомендуется провести ее в неформальной обстановке, «без галстуков».

Воскресенье, 28 февраля

Сегодня звезды гороскопа обещают, что интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью. Это относится и к учебе, и к работе, и к научному творчеству. Однако вместе с тем день предполагает пассивность, граничащую с апатией. Высокий творческий потенциал может войти у вас в противоречие с нежеланием этот потенциал реализовать, так что если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!

Катунь24