Катунь24: В Барнауле планируют открыть академию футбола им. Л. И. Яшина

В Барнауле планируют открыть академию футбола им. Л. И. Яшина22 февраля 2021, 09:32

Данный вопрос обсуждался в ходе рабочих встреч делегации из Барнаула и представителей футбольного клуба «Динамо-Москва» и академии имени Льва Яшина.

Фото: ФК «Динамо-Барнаул»

Перспективы будущего сотрудничества, преобразование спортивной школы барнаульского «Динамо» в филиал «Футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина», вопросы бюджета, инфраструктуры, персонала, юридические и технические детали обсудили президент АНО «ПФК «Динамо-Барнаул» Алексей Минин, вице-президент АНО «ПФК «Динамо-Барнаул» Александр Суховерхов и директор спортивной школы по футболу «Динамо» Виктор Штерц с генеральным директором футбольного клуба «Динамо-Москва» Павлом Пивоваровым и директором академии имени Льва Яшина Александром Кузнецовым.

В ходе визита барнаульская делегация также ознакомилась с инфраструктурой футбольной академии московского «Динамо» и со спортивной базой футбольного клуба «ВТБ «Новогорск-Динамо», пишет пресс-служба футбольного клуба.

Катунь24