Катунь24: В алтайском селе пьяница угнал автокран и попал на нём в ДТП

В алтайском селе пьяница угнал автокран и попал на нём в ДТП21 февраля 2021, 17:53

Как сел за руль, угонщик не помнит.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Происшествие случилось в Кытмановском районе. В один из дней из сельскохозяйственного предприятия работник угнал автокран. В этот момент слесарь был пьян.

Полицейские нашли кран и угонщика вблизи села Кытманово. Транспортное средство, которым управлял подозреваемый, лежал на обочине дороги, а задержанный 51-летний мужчина пояснил, что не помнит как сел за руль. Выяснилось, что до момента совершения преступления он распивал спиртные напитки вместе с потерпевшим.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) и статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24