Катунь24: В Алтайском крае пропала девочка

В Алтайском крае пропала девочка21 февраля 2021, 12:13

С 13 февраля 2021 года её местонахождение неизвестно.

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: среднее.

Волосы: тёмно-каштановые ниже плеч.

Глаза: зелёные.

Была одета: тёмно-синяя куртка, белый шарф, коричневые ботинки.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

Катунь24