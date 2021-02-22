Катунь24: В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 148 человек

В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 148 человек21 февраля 2021, 11:21

Выздоровели 158 пациентов, умерли 14 человек, от COVID-19 — 11.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 555 человек, в т. ч. 2 874 ребенка. Выздоровели всего 38 048 (+158) человек. Умерло 2 248 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 436 (+11) человек; иные причины смерти — 812 (+3) человек.

По данным на 21 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 501 человек.

Кроме этого, 561 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 360, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 94.

Минздравом края развернуто 2 870 коек, к кислороду имеют подключение 1931, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 890-1 501-561=828.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

386 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 148 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 41,

Бийск — 14,

Рубцовск — 9,

Бийский район — 5,

Третьяковский район — 5,

Заринск — 4,

Поспелихинский район — 4,

Благовещенский,

Кулундинский,

Кытмановский,

Локтевский,

Михайловский район — 3,

Камень-на-Оби — 2,

Новоалтайск — 2,

Алейский район — 2,

Быстроистокский район — 2,

Калманский район — 2,

Ключевской район — 2,

Крутихинский район — 2,

Немецкий национальный район — 2,

Петропавловский район — 2,

Ребрихинский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Солтонский район — 2,

Алейск — 1,

Белокуриха — 1,

Славгород — 1,

Алтайский район — 1,

Баевский район — 1,

Бурлинский район — 1,

Волчихинский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Ельцовский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Залесовский район — 1,

Заринский район — 1,

Косихинский район — 1,

Краснощековский район — 1,

Курьинский район — 1,

Мамонтовский район — 1,

Первомайский район — 1,

Родинский район — 1,

Романовский район — 1,

Советский район — 1,

Табунский район — 1,

Тальменский район — 1,

Тогульский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1,

Хабарский район — 1,

Целинный район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

Барнаул — 15 572,

Алейск — 659,

Алейский район — 259,

Алтайский район — 163,

Баевский район — 127,

Белокуриха — 281,

Бийск — 3 375,

Бийский район — 294,

Благовещенский район — 536,

Бурлинский район — 333,

Быстроистокский район — 81,

Волчихинский район — 337,

Егорьевский район — 220,

Ельцовский район — 32,

Завьяловский район — 236,

Залесовский район — 273,

Заринск — 1 262,

Заринский район — 179,

ЗАТО Сибирский — 77,

Змеиногорский район — 541,

Зональный район — 190,

Калманский район — 353,

Камень-на-Оби — 255,

Каменский район — 255,

Ключевский район — 245,

Косихинский район — 207,

Красногорский район — 61,

Краснощековский район — 192,

Крутихинский район — 141,

Кулундинский район — 541,

Курьинский район — 204,

Кытмановский район — 137,

Локтевский район — 615,

Мамонтовский район — 251,

Михайловский район — 510,

Немецкий национальный район — 243,

Новичихинский район — 260,

Новоалтайск — 1 260,

Павловский район — 495,

Панкрушихинский район — 104,

Первомайский район — 832,

Петропавловский район — 164,

Поспелихинский район — 447,

Ребрихинский район — 397,

Родинский район — 241,

Романовский район — 133,

Рубцовск — 2 904,

Рубцовский район — 427,

Славгород — 1 054,

Смоленский район — 196,

Советский район — 126,

Солонешенский район — 106,

Солтонский район — 73,

Суетский район — 28,

Табунский район — 182,

Тальменский район — 765,

Тогульский район — 246,

Топчихинский район — 334,

Третьяковский район — 155,

Троицкий район — 269,

Тюменцевский район — 143,

Угловский район — 161,

Усть-Калманский район — 166,

Усть-Пристанский район — 169,

Хабарский район — 115,

Целинный район — 197,

Чарышский район — 106,

Шелаболихинский район — 186,

Шипуновский район — 377,

Яровое — 500.

Из общего числа заболевших 434 случаев — завозные, в т. ч. 178 — из-за рубежа; 25 310 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 555 заболевших: 11 287 — у больных внебольничной пневмонией, 23 776 — у заболевших ОРВИ, в 7 492 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 179 885 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 211,01 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5 006 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 395 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 66 542 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 21 февраля 2021 года прививается 43 343 (+1 474) человека, в том числе: 31 440 (+1 227) человек получили первую прививку; 11 903 (+247) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24