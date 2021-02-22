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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 148 человек

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 148 человек21 февраля 2021, 11:21

Выздоровели 158 пациентов, умерли 14 человек, от COVID-19 — 11.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 555 человек, в т. ч. 2 874 ребенка. Выздоровели всего 38 048 (+158) человек. Умерло 2 248 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 436 (+11) человек; иные причины смерти — 812 (+3) человек.

По данным на 21 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 501 человек.

Кроме этого, 561 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 360, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 94.

Минздравом края развернуто 2 870 коек, к кислороду имеют подключение 1931, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 890-1 501-561=828.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

386 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 148 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 41,
  • Бийск — 14,
  • Рубцовск — 9,
  • Бийский район — 5,
  • Третьяковский район — 5,
  • Заринск — 4,
  • Поспелихинский район — 4,
  • Благовещенский,
  • Кулундинский,
  • Кытмановский,
  • Локтевский,
  • Михайловский район — 3,
  • Камень-на-Оби — 2,
  • Новоалтайск — 2,
  • Алейский район — 2,
  • Быстроистокский район — 2,
  • Калманский район — 2,
  • Ключевской район — 2,
  • Крутихинский район — 2,
  • Немецкий национальный район — 2,
  • Петропавловский район — 2,
  • Ребрихинский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Солтонский район — 2,
  • Алейск — 1,
  • Белокуриха — 1,
  • Славгород — 1,
  • Алтайский район — 1,
  • Баевский район — 1,
  • Бурлинский район — 1,
  • Волчихинский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Ельцовский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Залесовский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Косихинский район — 1,
  • Краснощековский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Мамонтовский район — 1,
  • Первомайский район — 1,
  • Родинский район — 1,
  • Романовский район — 1,
  • Советский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Тальменский район — 1,
  • Тогульский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1,
  • Хабарский район — 1,
  • Целинный район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

  • Барнаул — 15 572,
  • Алейск — 659,
  • Алейский район — 259,
  • Алтайский район — 163,
  • Баевский район — 127,
  • Белокуриха — 281,
  • Бийск — 3 375,
  • Бийский район — 294,
  • Благовещенский район — 536,
  • Бурлинский район — 333,
  • Быстроистокский район — 81,
  • Волчихинский район — 337,
  • Егорьевский район — 220,
  • Ельцовский район — 32,
  • Завьяловский район — 236,
  • Залесовский район — 273,
  • Заринск — 1 262,
  • Заринский район — 179,
  • ЗАТО Сибирский — 77,
  • Змеиногорский район — 541,
  • Зональный район — 190,
  • Калманский район — 353,
  •  Камень-на-Оби — 255,
  • Каменский район — 255,
  • Ключевский район — 245,
  • Косихинский район — 207,
  • Красногорский район — 61,
  • Краснощековский район — 192,
  • Крутихинский район — 141,
  • Кулундинский район — 541,
  • Курьинский район — 204,
  • Кытмановский район — 137,
  • Локтевский район — 615,
  • Мамонтовский район — 251,
  • Михайловский район — 510,
  • Немецкий национальный район — 243,
  • Новичихинский район — 260,
  • Новоалтайск — 1 260,
  • Павловский район — 495,
  • Панкрушихинский район — 104,
  • Первомайский район — 832,
  • Петропавловский район — 164,
  • Поспелихинский район — 447,
  • Ребрихинский район — 397,
  • Родинский район — 241,
  • Романовский район — 133,
  • Рубцовск — 2 904,
  • Рубцовский район — 427,
  • Славгород — 1 054,
  • Смоленский район — 196,
  • Советский район — 126,
  • Солонешенский район — 106,
  • Солтонский район — 73,
  • Суетский район — 28,
  • Табунский район — 182,
  • Тальменский район — 765,
  • Тогульский район — 246,
  • Топчихинский район — 334,
  • Третьяковский район — 155,
  • Троицкий район — 269,
  • Тюменцевский район — 143,
  • Угловский район — 161,
  • Усть-Калманский район — 166,
  • Усть-Пристанский район — 169,
  • Хабарский район — 115,
  • Целинный район — 197,
  • Чарышский район — 106,
  • Шелаболихинский район — 186,
  • Шипуновский район — 377,
  • Яровое — 500.

Из общего числа заболевших 434 случаев — завозные, в т. ч. 178 — из-за рубежа; 25 310 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 555 заболевших: 11 287 — у больных внебольничной пневмонией, 23 776 — у заболевших ОРВИ, в 7 492 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 179 885 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 211,01 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5 006 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 395 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 66 542 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 21 февраля 2021 года прививается 43 343 (+1 474) человека, в том числе: 31 440 (+1 227) человек получили первую прививку; 11 903 (+247) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24

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