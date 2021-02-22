Катунь24: В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 148 человек

В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 148 человек21 февраля 2021, 11:21
Выздоровели 158 пациентов, умерли 14 человек, от COVID-19 — 11.
Фото: pixabay.com
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 555 человек, в т. ч. 2 874 ребенка. Выздоровели всего 38 048 (+158) человек. Умерло 2 248 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 436 (+11) человек; иные причины смерти — 812 (+3) человек.
По данным на 21 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 501 человек.
Кроме этого, 561 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных — 360, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 94.
Минздравом края развернуто 2 870 коек, к кислороду имеют подключение 1931, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 890-1 501-561=828.
17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
386 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 148 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 41,
- Бийск — 14,
- Рубцовск — 9,
- Бийский район — 5,
- Третьяковский район — 5,
- Заринск — 4,
- Поспелихинский район — 4,
- Благовещенский,
- Кулундинский,
- Кытмановский,
- Локтевский,
- Михайловский район — 3,
- Камень-на-Оби — 2,
- Новоалтайск — 2,
- Алейский район — 2,
- Быстроистокский район — 2,
- Калманский район — 2,
- Ключевской район — 2,
- Крутихинский район — 2,
- Немецкий национальный район — 2,
- Петропавловский район — 2,
- Ребрихинский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Солтонский район — 2,
- Алейск — 1,
- Белокуриха — 1,
- Славгород — 1,
- Алтайский район — 1,
- Баевский район — 1,
- Бурлинский район — 1,
- Волчихинский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Ельцовский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Залесовский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Косихинский район — 1,
- Краснощековский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Мамонтовский район — 1,
- Первомайский район — 1,
- Родинский район — 1,
- Романовский район — 1,
- Советский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Тальменский район — 1,
- Тогульский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1,
- Хабарский район — 1,
- Целинный район — 1.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:
- Барнаул — 15 572,
- Алейск — 659,
- Алейский район — 259,
- Алтайский район — 163,
- Баевский район — 127,
- Белокуриха — 281,
- Бийск — 3 375,
- Бийский район — 294,
- Благовещенский район — 536,
- Бурлинский район — 333,
- Быстроистокский район — 81,
- Волчихинский район — 337,
- Егорьевский район — 220,
- Ельцовский район — 32,
- Завьяловский район — 236,
- Залесовский район — 273,
- Заринск — 1 262,
- Заринский район — 179,
- ЗАТО Сибирский — 77,
- Змеиногорский район — 541,
- Зональный район — 190,
- Калманский район — 353,
- Камень-на-Оби — 255,
- Каменский район — 255,
- Ключевский район — 245,
- Косихинский район — 207,
- Красногорский район — 61,
- Краснощековский район — 192,
- Крутихинский район — 141,
- Кулундинский район — 541,
- Курьинский район — 204,
- Кытмановский район — 137,
- Локтевский район — 615,
- Мамонтовский район — 251,
- Михайловский район — 510,
- Немецкий национальный район — 243,
- Новичихинский район — 260,
- Новоалтайск — 1 260,
- Павловский район — 495,
- Панкрушихинский район — 104,
- Первомайский район — 832,
- Петропавловский район — 164,
- Поспелихинский район — 447,
- Ребрихинский район — 397,
- Родинский район — 241,
- Романовский район — 133,
- Рубцовск — 2 904,
- Рубцовский район — 427,
- Славгород — 1 054,
- Смоленский район — 196,
- Советский район — 126,
- Солонешенский район — 106,
- Солтонский район — 73,
- Суетский район — 28,
- Табунский район — 182,
- Тальменский район — 765,
- Тогульский район — 246,
- Топчихинский район — 334,
- Третьяковский район — 155,
- Троицкий район — 269,
- Тюменцевский район — 143,
- Угловский район — 161,
- Усть-Калманский район — 166,
- Усть-Пристанский район — 169,
- Хабарский район — 115,
- Целинный район — 197,
- Чарышский район — 106,
- Шелаболихинский район — 186,
- Шипуновский район — 377,
- Яровое — 500.
Из общего числа заболевших 434 случаев — завозные, в т. ч. 178 — из-за рубежа; 25 310 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 555 заболевших: 11 287 — у больных внебольничной пневмонией, 23 776 — у заболевших ОРВИ, в 7 492 случаях — бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 179 885 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 211,01 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5 006 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 395 за минувшие сутки.
Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 66 542 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.
На утро 21 февраля 2021 года прививается 43 343 (+1 474) человека, в том числе: 31 440 (+1 227) человек получили первую прививку; 11 903 (+247) человека полностью привиты (получили две прививки).