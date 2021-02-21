Катунь24: В Барнауле представили биографическую книгу об Александре Родионове

В Барнауле представили биографическую книгу об Александре Родионове20 февраля 2021, 20:43

Её изданию предшествовали больше пяти лет работы и тысячи страниц изученных документальных материалов. С автором книги Ларисой Вигандт пообщался корреспондент телеканала «Катунь 24» Глеб Полянский.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле представили биографическую книгу об Александре Родионове

Вряд ли есть в Алтайском крае увлечённый литературой человек, кто не знал бы имени Александра Родионова. Он родился на Алтае, ещё во время учёбы в Томском политехническом, начал писать стихи. Потом работа геологом, прозаические произведения о Сибири, истории камнерезного дела, ремёслах, общественная работа по охране памятников истории и культуры, созданный им Демидовский фонд. Вехи биографии Александра Михайловича можно перечислять долго. И в книге автор попыталась собрать их вместе, чтобы позволить читателю увидеть Родионова во всем многообразии его талантов.

В книге приведены знаковые для судьбы Александра Родионова стихи, отрывки из его писем и воспоминаний, а также многочисленные свидетельства тех, кому довелось общаться с Александром Михайловичем в разные периоды его жизни и творчества: коллег по писательскому ремеслу, соратников и учеников.

Издание книги о биографии и творчестве Александра Родионова поддержано средствами краевого бюджета благодаря проекту «Алтай. Судьба. Эпоха». С этим и другими изданиями в рамках фестиваля «Издано на Алтае» можно ознакомиться на выставке в краевой библиотеке имени Шишкова. Литературный фестиваль продлится до конца марта.

Катунь24