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Алтайский край

Катунь24: В алтайском селе нетрезвый слесарь угнал автокран

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В алтайском селе нетрезвый слесарь угнал автокран20 февраля 2021, 19:01

Подозреваемого уже задержали.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

На одном из сельскохозяйственных предприятий села Кытманово слесарь сел за руль автокрана в состоянии алкогольного опьянения. Угнанную машину обнаружили на обочине дороги. Задержанный пояснил, что не помнит, как сел за руль.

В настоящее время против него возбуждено два уголовных дела по фактам угона автотранспорта и нарушения правил дорожного движения, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24

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