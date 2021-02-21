Катунь24: В алтайском селе нетрезвый слесарь угнал автокран

В алтайском селе нетрезвый слесарь угнал автокран20 февраля 2021, 19:01

Подозреваемого уже задержали.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

На одном из сельскохозяйственных предприятий села Кытманово слесарь сел за руль автокрана в состоянии алкогольного опьянения. Угнанную машину обнаружили на обочине дороги. Задержанный пояснил, что не помнит, как сел за руль.

В настоящее время против него возбуждено два уголовных дела по фактам угона автотранспорта и нарушения правил дорожного движения, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24