Катунь24: Выставка «Сила движения» проходит в Алтайском краеведческом музее

Выставка «Сила движения» проходит в Алтайском краеведческом музее20 февраля 2021, 18:41

На территории Алтая проживает множество народов, и в культуре одного обнаруживаются черты другого. Познакомиться с ними можно на выставке «Сила движения» в краеведческом музее.

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Традиционная культура передвижения во многом была утрачена в 20 веке. Но музейные собрания ещё хранят осколки той культуры. На выставке «Сила движения» Алтайского государственного краеведческого музея представлено более 40 экспонатов. Они демонстрируют разные транспортные средства: конно-верховые, гужевые, колёсные и водные. А также лыжи и ручные бытовые сани. Всё это многообразие из фондов музея впервые демонстрируется в рамках одной выставки.

Все представленные фотографии конца 19-20 столетий взяты из фонда музея. В экспозицию уместилось около 100 кадров, снятых этнографами и землеустроителями. Эта выставка принесла открытие даже для специалистов. На ней представлены предметы, которые сложно найти в этнографических описаниях.

Выставка продлится полтора месяца. За это время в музее пройдут экскурсии и мастер-класс. Его участники изготовят своими руками фигурки лошадей из джутовых нитей и узнают о роли этих животных в культуре народов Алтая.

Катунь24