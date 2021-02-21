Катунь24: Волонтёры поддержали маленьких пациентов краевого клинического центра охраны материнства и детства в Барнауле

Волонтёры поддержали маленьких пациентов краевого клинического центра охраны материнства и детства в Барнауле20 февраля 2021, 16:08

В рамках проекта «Творим добро» студенты скрасили будни детей и помогли им на полтора часа забыть о процедурах.

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Рисуют, читают книги, иногда бывают в игровой комнате: так проходит обычный день малышей, которые лежат в стационаре отделения нефрологии краевого клинического центра охраны материнства и детства. Большую часть дня ребята проводят на процедурах и редко собираются вместе. Но сегодня особенный день: поднять настроение маленьким пациентам пришли волонтеры.

Благотворительный проект «Творим добро» должен помочь детям эмоционально разгрузиться, облегчить лечение. Многие пациенты стационара долго не видят своих родителей и нуждаются в поддержке. Волонтеры, большая часть из которых студенты РАНХиГС, решили, что могут помочь. Часть их программы – создание куклы из клубка шерсти.

По словам волонтеров, медучреждения с радостью принимают их. Только просят соблюдать все правила безопасности в условиях пандемии. Ну а дальше студенты отправятся в Заринск. Там тоже есть детки, которые нуждаются в их поддержке.

Катунь24