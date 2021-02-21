Катунь24: В Камне-на-Оби мужчина в нетрезвом состоянии избил гражданскую жену

В Камне-на-Оби мужчина в нетрезвом состоянии избил гражданскую жену20 февраля 2021, 15:36

От полученных травм женщина умерла в больнице.

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В конце октября 2020 года 34-летний обвиняемый избил 37-летнюю гражданскую жену, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным Следственного комитета России по Алтайскому краю, мотивом преступления стали длительные конфликты на почве ревности гражданских супругов. Потерпевшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Материалы дела утверждены Каменским межрайонным прокурором и направлены в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

Катунь24