Катунь24: В Барнауле оштрафовали работника кадрового подразделения за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции

В Барнауле оштрафовали работника кадрового подразделения за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции20 февраля 2021, 12:00

Барнаульской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Фото: pixabay.com

Установлено, что менеджер по персоналу отдела кадров ООО «Право и аудит», реализуя предоставленное ему доверенностью право принимать граждан на работу в ООО «АлтайШинПром», заключил трудовой договор с гражданином, ранее замещавшим должность государственного служащего в Алтайском линейном управлении МВД России, однако в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О противодействии коррупции» не уведомил в десятидневный срок прежнего работодателя бывшего государственного служащего о приеме на работу последнего.

В этой связи генеральному директору ООО «АлтайШинПром» транспортным прокурором внесено представление об устранении выявленного нарушения закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры к недопущению подобных фактов впредь.

Кроме того, на основании постановления прокурора работник кадрового подразделения ООО «Право и аудит» привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ бывшего государственного служащего), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщили в Барнаульской транспортной прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу.

Катунь24