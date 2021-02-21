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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае убыль населения сократилась в полтора раза

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В Алтайском крае убыль населения сократилась в полтора раза20 февраля 2021, 11:14

Причиной стала пандемия коронавируса и снижение рождаемости.

Фото: pixabay.com

По данным Алтайкрайстата, в 2020 году население региона уменьшилось на 17 862 человека. В 2019 году убыль была 11 666 жителей.

Прошлый год унес жизни 37 838 человек, это на 5 тысяч больше, чем в 2019-м.

За январь-декабрь 2020 года в Алтайском крае родилось 19 976 детей, что на 1 142 меньше, чем в 2019 году.

Также сократилось количество браков – более чем на 1,9 тысячи до 11 тыс. 588 свадеб. Специалисты объясняют это в том числе введенными антикоронавирусными ограничениями. Однако и разводов стало меньше – 10 031 против 10 201 годом ранее.

Катунь24

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