Катунь24: В Алтайском крае продают усадьбу с вертолетной площадкой

В Алтайском крае продают усадьбу с вертолетной площадкой20 февраля 2021, 10:30

Участок находится в селе Баюновские Ключи Первомайского района.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

В объявлении о продаже дома на Avito указано, что участок находится на берегу реки Лосиха. Помимо вертолетной площадки, на территории расположен одноэтажный коттедж площадью 66 квадратных метров.

«Интересно, что территория наглухо закрыта от посторонних: огорожена высоким кирпичным забором высотой два метра и протяжённостью более 800 метров. Площадь участка составляет 1,25 га», – отмечает собственник.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, помимо вертолетной площадки, на территории усадьбы находятся жилой дом из газобетона, загон для лошадей, озеро, баня с камином, зона отдыха барбекю и гараж для грузового автомобиля, а также фундамент под строительство второго дома 12 на 12 метров.

Владелец предлагает использовать участок как базу отдыха или пансионат. Стоимость объекта – 8 млн рублей.

Катунь24