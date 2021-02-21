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Алтайский край

Катунь24: В Яровом на ТЭЦ вновь сломался котел

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В Яровом на ТЭЦ вновь сломался котел20 февраля 2021, 10:13

19 февраля 2021 года в 11:15 на яровской ТЭЦ вновь перестал функционировать один из двух работающих котлов.

Фото: pixabay.com

На оборудовании произошел прорыв дренажный трубы, поэтому котел № 9 был остановлен. Специалисты сразу же начали растопку резервного котла № 10, сообщили в городской администрации.

Ориентировочное время подключения 10-го котла к теплосети – 16:00. Ремонт 9-го котла продлится до 17:00, после чего его выведут в резерв.

О возможном снижении температуры горожане могут сообщить диспетчерам МУП «ЯТЭК» и ЕДДС. Тел.: 2-11-64, 2-34-20.

Катунь24

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