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Катунь24: В России хотят запретить рекламу из громкоговорителей

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В России хотят запретить рекламу из громкоговорителей20 февраля 2021, 09:00

В России решили запретить распространение звуковой рекламы с использованием громкоговорителей. Законопроект Астраханского областного парламента депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Фото: pixabay.com

В пояснительной записке к документу говорится, что сегодня звуковая реклама становится всё более навязчивой. Она плохо влияет не только на условия работы, но и на досуг людей.

«В результате её применения на улицах растёт социальная напряженность. Поскольку жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же запись непрерывно», — отмечают авторы законопроекта.

Поэтому они предлагают запретить распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования. Отмечается, что запрет коснётся монтируемого на внешних стенах и крышах оборудования и громкоговорителей, размещённых на иных конструктивных элементах строений и сооружений либо вне их.

Депутаты Астраханской областной Думы рассчитывают избежать злоупотреблений со стороны распространителей и негативных последствий для граждан. Известно, что кабмин поддержал инициативу, но при условии доработки. Например, авторы должны будут уточнить определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, пишет «Парламентская газета».

Катунь24

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