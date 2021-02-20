Катунь24: Военно-оркестровая служба России отмечает 310-летие

Военно-оркестровая служба России отмечает 310-летие19 февраля 2021, 20:05

Как работают алтайские военные музыканты Управления Росгвардии? Наша съёмочная группа побывала на репетиции.

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«Музыка удваивает, утраивает армию», – говорил Суворов. И правда, военные оркестры всегда поднимали боевой дух и укрепляли дисциплину. Их история началась как раз 19 февраля, 310 лет назад. В Алтайском крае один из старейших – барнаульский военный оркестр Управления Росгвардии. В следующем году он тоже отмечает юбилей, более скромный – 60 лет. Михаил Нехорошев, концертмейстер, рассказывает, служба в оркестре – образ жизни участников коллектива.

Сейчас в оркестре 14 человек. Еще одно место, кстати, вакантно. Оркестр Росгвардии Алтайского края славится тем, что бойцы – настоящие универсалы. Многие играют на нескольких музыкальных инструментах.

Музыкальные репетиции у служащих оркестра занимают 4 часа в день. Кроме этого, они занимаются физкультурой и чисткой оружия, наводят порядок на территории Управления Росгвардии, изучают музыкальную и правовую теорию. Часто выступают с концертами. Благодаря разнообразному репертуару – от джаза до марша – это самый востребованный оркестр в городе. Они выступают как на вручении правительственных наград и параде Победы, так и на музыкальных фестивалях.

Катунь24