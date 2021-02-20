Катунь24: Внезапную проверку провели алтайские спасатели

Внезапную проверку провели алтайские спасатели19 февраля 2021, 15:29

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю была проведена внезапная тренировка. По сигналу учебной тревоги были приведены в готовность и направлены на место условной чрезвычайной ситуации реагирующие силы и средства.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Как пояснили в МЧС, данная тренировка – часть целой серии подготовительных мероприятий, позволяющих встретить сезон паводков и природных пожаров во всеоружии.

Был организован выезд подвижного пункта управления, в составе которого всё необходимое для работы полевого оперативного штаба. ППУ – специально оборудованный мобильный комплекс, временно создаваемый при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. На месте возникновения ЧС специалисты передвижного пункта управления оценивают масштабы случившегося и прогнозируют возможные последствия, осуществляют непосредственное руководство и координируют действия сил и средств территориальной подсистемы. Данный пункт обеспечивает полноценно жизнедеятельность личного состава МЧС и автономно функционирует в полевых условиях.

Также была проверена готовность к действиям по предназначению аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю специального отряда, состоящего из бойцов пожарно-спасательных подразделений. Группировка оснащена высокопроходимым транспортом, современным оборудованием и необходимым снаряжением для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ. Отряд неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в профилактических мероприятиях, в том числе и за пределами региона.

Смотр личного состава, техники и имущества провёл начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

Катунь24