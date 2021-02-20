Катунь24: В Барнауле открылась новая аптека «Живика»

В Барнауле открылась новая аптека «Живика»19 февраля 2021, 15:21

Можно ли экономить на лекарствах без вреда для здоровья и кошелька? Это выяснил наш корреспондент Глеб Полянский.

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Цены на лекарства могут быть выгодными. И это не теория, а уже свершившийся факт. В Барнауле на ул. Попова, 76 открылась первая аптека «Живика». С начала работы новая аптека предлагает скидки до 15 % более чем на 1000 товаров, а с 17 февраля по 2 марта многие популярные препараты в новой аптеке можно купить со скидками до 40 %.

«Живика» – одна из крупнейших аптечных сетей России. Каждый месяц здесь делают покупки более двух миллионов покупателей. За счёт больших объёмов продаж аптечная сеть «Живика» может обеспечивать постоянные скидки до 15 % на многие товары, при этом качество препаратов в аптеках «Живика» соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации. Все товары имеют необходимые сертификаты и хорошие сроки годности.

На лекарствах можно и нужно экономить. Приходите в новую аптеку «Живика» на ул. Попова, 76 и приобретите лекарства по удивительно низкой цене. Так, например, «Кардиомагнил» в новой аптеке стоит 165 рублей, а назальный спрей «Риностоп» можно приобрести всего за 65 рублей. Кроме скидок до 40 %, новая аптека «Живика» дарит каждому покупателю карту клиента и начисляет на неё 100 рублей бонусами за первую покупку.

Новая аптека «Живика», улица Попова, 76. Телефон 42-80-03.

Катунь24