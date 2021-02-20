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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле оцепили здание судебных приставов

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В Барнауле оцепили здание судебных приставов19 февраля 2021, 15:00

Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Фото: Инцидент Барнаул

По словам очевидцев в паблике «Инцидент Барнаул», сегодня, 19 февраля 2021 года, полицейские и спасатели окружили здание, расположенное по адресу: Пушкина, 17. Отмечается, что неизвестные сообщили о бомбе в помещении.

На месте работали полицейские, сотрудники МЧС и Росгвардии.

Кинологи провели осмотр, взрывные устройства обнаружены не были.

Известно, что в службе судебных приставов сегодня должна была состояться отчетная пресс-конференция.

Катунь24

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