Катунь24: В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу на Казахстан

В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу на Казахстан19 февраля 2021, 14:00

19 февраля 2021 года участок федеральной автотрассы А-322 в районе Веселоярска закрыли для движения транспорта, сообщает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

В пятницу, 19 февраля, с 6:00 временно закрыто движение в районе села Веселоярск на трассе Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном.

Также на сайте Росавтодора сообщается, что с 9:00 ограничения для всех видов транспорта действуют в Казахстане на автодороге граница Казахстана – Семипалатинск.

Катунь24