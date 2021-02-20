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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу на Казахстан

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу на Казахстан19 февраля 2021, 14:00

19 февраля 2021 года участок федеральной автотрассы А-322 в районе Веселоярска закрыли для движения транспорта, сообщает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

В пятницу, 19 февраля, с 6:00 временно закрыто движение в районе села Веселоярск на трассе Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном.

Также на сайте Росавтодора сообщается, что с 9:00 ограничения для всех видов транспорта действуют в Казахстане на автодороге граница Казахстана – Семипалатинск.

Катунь24

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