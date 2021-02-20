Катунь24: В Алтайском крае участковый спас человека на пожаре

В Алтайском крае участковый спас человека на пожаре19 февраля 2021, 11:59

Капитан полиции Владимир Касачев, проезжая по улицам села Гуселетово, заметил клубы дыма над частным жилым домом.

Фото: 22.мвд.рф

Полицейский сразу же направился к строению и передал на ходу информацию о пожаре в дежурную часть. Касачев открыл дверь веранды, которая была полностью охвачена дымом, на полу он обнаружил лежащего без сознания мужчину. Как позже выяснилось, это был хозяин жилья.

Участковый вытащил его на улицу и привёл в чувство. Пострадавший сказал, что в доме остались ещё два человека. Но огонь уже отрезал путь в жилище через дверь.

В это время на помощь подоспел сосед погорельца, который помог полицейскому разбить окно, чтобы через него попытаться помочь выбраться оставшимся в доме людям. Но сильное задымление и распространившийся огонь не дали попасть в помещение до приезда сотрудников МЧС, которые потушили пожар.

В результате происшествия жильё сгорело полностью. В доме были обнаружены тела двух мужчин. Причины пожара устанавливаются, сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24