Катунь24: Вукол Телятник: традиции и приметы на 19 февраля

Вукол Телятник: традиции и приметы на 19 февраля19 февраля 2021, 08:02

Многие приметы на 19 февраля связаны с коровами, потому что в этот период начинается весенний отел бурёнок. В народном месяцеслове этот день прозвали Вукол, Вукол Телятник, жуколы, телятник, телятницы. В православии сегодня почитают преподобного Вукола, епископа Смирнского.

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Божий угодник Вукол с детства отличался целомудрием и незлобием. Иоанн Богослов был его духовным наперстником. Он высоко ценил просветительские способности Вукола, за что поставил его епископом город Смирны, расположенного в Малой Азии. Скончался святой Вукол около 100 года. На месте его захоронения выросло миртовое дерево, которое славилось тем, что исцеляло больных.

Традиции и обычаи

Если святая Агафья (18 февраля) считается покровительницей и спасительницей коров, то святой Вукол оберегал новорожденных телят.

Вуколы – телятники.

На святого Вуколу телятся жуколы (коровы).

На Вуколу – начало весеннего отела коров.

Придёт Вукола, отелятся все жуколы.

У крестьян главной заботой в этот период было сохранить здоровье корове и теленку. Отелившуюся бурёнку в хлеву окуривали чабрецом (богородской травой, тимьяном), чтобы было хорошее молоко, а молодняк рос здоровым.

Во многих селениях проводили обряд «моления молока». После отела коровы и по истечении двенадцати удоев, когда молозиво пройдёт и молоко становится годным к употреблению, на нём перед обедом варили некрутую кашу. Старшая женщина в семье брала горшок каши, обкладывала его сеном и ставила в чашу с овсом. Потом трижды над головой поднимала эту чашу и каждый раз произносила: «На сто бычков! На тысячу телушек!» Пока хозяйка проводила обряд, другие члены семьи молились Богу. Затем с каши снимали пленки и садились за стол обедать. Овес и сено отдавали корове и телку, а пленку с каши – теленку.

В селах знахари раздавали хозяйкам куски подсоленного хлеба, над которыми читали заговоры на легкий отел. Родившегося теленка протирали полотенцем от хвоста к шее и говорили:

«Хозяин мой, домовой дедушка,

Возьми телёночка этого в соседушки,

Его не обижай и другим в обиду не давай».

Новорожденного теленка заносили в дом, чтобы он не простудился. По примете, нельзя гладить теленка по спине, иначе он может заболеть.

В день, когда телится корова, из дома никому ничего давать нельзя – ни денег, ни хлеба, ни огня, ни воды, чтобы вместе с ними не отдать прибыль, посылаемую Господом в дом. Стоит отметить, что эти правила соблюдали и в том случае, когда рожала женщина, жеребилась корова, ягнилась овца, поросилась свинья, а ещё в дни сеяния хлеба. «Сейчас не время», ‒ отвечали хозяева человеку, пришедшему взять что-либо взаймы. Никто не обижался на такое высказывание, потому что сам поступал так же при подобных обстоятельствах.

Знахари в этот день кормили окотившуюся кошку и читали заговор для выздоровления ребенка, топили банную печь и делали приворот на её дым. Одинокие люди молились Богу, чтобы встретить вторую половинку. Женщины «выметали» из дома надоевших друзей супруга, склонявших его к пьянству и разгулу. Делали это после ухода за порог нежданных гостей, подметая во всем жилище пол, произносили:

«Пусть в дом мой плохие люди не ходят,

И свои угощения не приносят,

Раба Божьего (имя) на выпивку спиртных напитков не манят,

И с истинного пути его не сбивают.

Он бы их, как слепец белый свет, не видал,

И, как глухой, слова их не слыхал,

В руки рюмку спиртного не брал,

Про своих друзей позабыл и на путь истинный стал.

Стала бы я, раба Божия (имя) ему дорога,

Слушал бы он мои слова.

Как при буйном ветре к земле ива клонится,

Так бы и муж ко мне клонился. Аминь».

Приметы и поверья

Морозы усилились – к бурной весне. Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло. Если корова 19 февраля спит головой на восток, она отелится днем, на запад – ночью или вечером. Оттепель в этот день – к плохому удою у коров. Если на Вукола отелилась корова, то перед ней ставили ведро с теплой водой, чтобы молоко теплым было. Сон, увиденный с 18 на 19 февраля, сбудется спустя 8 дней. Рассказывать об увиденном в царстве Морфея никому нельзя. Сновидения, приснившиеся днем 19 февраля, сбудутся через 6 лет. Рассказывать о них тоже не нужно.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24