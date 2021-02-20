Катунь24: Вукол Телятник: традиции и приметы на 19 февраля

Вукол Телятник: традиции и приметы на 19 февраля19 февраля 2021, 08:02
Многие приметы на 19 февраля связаны с коровами, потому что в этот период начинается весенний отел бурёнок. В народном месяцеслове этот день прозвали Вукол, Вукол Телятник, жуколы, телятник, телятницы. В православии сегодня почитают преподобного Вукола, епископа Смирнского.
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Божий угодник Вукол с детства отличался целомудрием и незлобием. Иоанн Богослов был его духовным наперстником. Он высоко ценил просветительские способности Вукола, за что поставил его епископом город Смирны, расположенного в Малой Азии. Скончался святой Вукол около 100 года. На месте его захоронения выросло миртовое дерево, которое славилось тем, что исцеляло больных.
Традиции и обычаи
Если святая Агафья (18 февраля) считается покровительницей и спасительницей коров, то святой Вукол оберегал новорожденных телят.
Вуколы – телятники.
На святого Вуколу телятся жуколы (коровы).
На Вуколу – начало весеннего отела коров.
Придёт Вукола, отелятся все жуколы.
У крестьян главной заботой в этот период было сохранить здоровье корове и теленку. Отелившуюся бурёнку в хлеву окуривали чабрецом (богородской травой, тимьяном), чтобы было хорошее молоко, а молодняк рос здоровым.
Во многих селениях проводили обряд «моления молока». После отела коровы и по истечении двенадцати удоев, когда молозиво пройдёт и молоко становится годным к употреблению, на нём перед обедом варили некрутую кашу. Старшая женщина в семье брала горшок каши, обкладывала его сеном и ставила в чашу с овсом. Потом трижды над головой поднимала эту чашу и каждый раз произносила: «На сто бычков! На тысячу телушек!» Пока хозяйка проводила обряд, другие члены семьи молились Богу. Затем с каши снимали пленки и садились за стол обедать. Овес и сено отдавали корове и телку, а пленку с каши – теленку.
В селах знахари раздавали хозяйкам куски подсоленного хлеба, над которыми читали заговоры на легкий отел. Родившегося теленка протирали полотенцем от хвоста к шее и говорили:
«Хозяин мой, домовой дедушка,
Возьми телёночка этого в соседушки,
Его не обижай и другим в обиду не давай».
Новорожденного теленка заносили в дом, чтобы он не простудился. По примете, нельзя гладить теленка по спине, иначе он может заболеть.
В день, когда телится корова, из дома никому ничего давать нельзя – ни денег, ни хлеба, ни огня, ни воды, чтобы вместе с ними не отдать прибыль, посылаемую Господом в дом. Стоит отметить, что эти правила соблюдали и в том случае, когда рожала женщина, жеребилась корова, ягнилась овца, поросилась свинья, а ещё в дни сеяния хлеба. «Сейчас не время», ‒ отвечали хозяева человеку, пришедшему взять что-либо взаймы. Никто не обижался на такое высказывание, потому что сам поступал так же при подобных обстоятельствах.
Знахари в этот день кормили окотившуюся кошку и читали заговор для выздоровления ребенка, топили банную печь и делали приворот на её дым. Одинокие люди молились Богу, чтобы встретить вторую половинку. Женщины «выметали» из дома надоевших друзей супруга, склонявших его к пьянству и разгулу. Делали это после ухода за порог нежданных гостей, подметая во всем жилище пол, произносили:
«Пусть в дом мой плохие люди не ходят,
И свои угощения не приносят,
Раба Божьего (имя) на выпивку спиртных напитков не манят,
И с истинного пути его не сбивают.
Он бы их, как слепец белый свет, не видал,
И, как глухой, слова их не слыхал,
В руки рюмку спиртного не брал,
Про своих друзей позабыл и на путь истинный стал.
Стала бы я, раба Божия (имя) ему дорога,
Слушал бы он мои слова.
Как при буйном ветре к земле ива клонится,
Так бы и муж ко мне клонился. Аминь».
Приметы и поверья
- Морозы усилились – к бурной весне.
- Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.
- Если корова 19 февраля спит головой на восток, она отелится днем, на запад – ночью или вечером.
- Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.
- Если на Вукола отелилась корова, то перед ней ставили ведро с теплой водой, чтобы молоко теплым было.
- Сон, увиденный с 18 на 19 февраля, сбудется спустя 8 дней. Рассказывать об увиденном в царстве Морфея никому нельзя. Сновидения, приснившиеся днем 19 февраля, сбудутся через 6 лет. Рассказывать о них тоже не нужно.
По материалам сайта vsyamagik.ru