Катунь24: В России решили в 10 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

В России решили в 10 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах19 февраля 2021, 07:44

Для юридических лиц штрафы возрастут в два раза.

Фото: pixabay.com

Например, за выжигание хвороста и лесной подстилки рядом с лесами предлагается штрафовать россиян на 30-40 тысяч рублей. Сейчас наказание составляет 4-5 тысяч рублей. Изменения предлагают внести и в статью 20.4 КоАП, устанавливающую наказание на нарушения правил пожарной безопасности в целом. Сегодня штраф для граждан составляет 2-3 тысячи, предлагается — 20-30 тысяч, отмечают в «Парламентской газете».

В пояснительной записке к документу говорится, что лесные пожары — одна из главных проблем лесного хозяйства в России, представляющая значительную угрозу жизни и здоровью граждан, окружающей среде и экономике.

«Предлагаемые изменения позволят сократить количество совершаемых административных правонарушений в данной сфере и, как следствие, сократить количество лесных пожаров, возникающих по вине человека», — отмечают авторы инициативы.

Катунь24