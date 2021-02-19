Катунь24: В Барнауле впервые состоялись соревнования по сборке пазл-карт • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле впервые состоялись соревнования по сборке пазл-карт

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В Барнауле впервые состоялись соревнования по сборке пазл-карт18 февраля 2021, 21:25

Знания географии и истории участникам очень даже пригодились. Собрать карту Российской Федерации, соединяя каждый регион, — задача оказалась сложной.

Задача участников соревнований по сборке пазл-карт очень простая: из регионов собрать карту Российской федерации. Мы с вами сейчас обратимся к немного маленькому масштабу – возьмем разбросанную карту Алтайского края. Ищем Барнаул и близкий ему город – это Новоалтайск. Задача — соединить каждый регион, район, чтобы в конце получилась полноценная карта России, или в нашем случае – Алтайского края.

Соревнования по сборке пазл-карт Российской Федерации собрали 8 команд участников. Семь из Барнаула, одна из Заринска. Для Алтайского края такой турнир проходит впервые, но будет дальше развиваться.

На пазл-картах изображены субъекты нашей страны. Их нужно соединить. Участники были ограничены во времени – 60 минут на сборку. Такой метод позволяет развивать пространственное мышление и лучше узнать структуру регионов России.

По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняла команда «Эдельвейс», второе – «Высота», третье – «Память».

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае в 2020 году порядка 120 тысячам граждан были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов

Фев 19, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 17 февраля

Фев 19, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID

Фев 19, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 19.02.2021: МЧС информирует: Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 19 — 20 февраля 2021 года

Фев 19, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 19.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 19, 2021
Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае в 2020 году порядка 120 тысячам граждан были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов

Фев 19, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID

Фев 19, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar