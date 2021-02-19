Катунь24: В России решили штрафовать водителей за парковку на площадках и газонах • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В России решили штрафовать водителей за парковку на площадках и газонах18 февраля 2021, 20:43

С предложением включить в новый КоАП положения о ненадлежащем обращении с зелёными насаждениями вышел глава Заксобрания Амурской области Вячеслав Логинов во время заседания в Совете Федерации.

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Речь идёт о стоянке и проезде автомобилей и мотоциклов по газонам, клумбам, детским и спортивным площадкам. Также предлагается установить ответственность за нарушение правил содержания и выгула домашних животных.

«Комитет Совфеда считает целесообразным рассмотреть возможность использования в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП предложения об установлении административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства территории», — пишет «Парламентская газета».

Ранее появилась информация, что в России предлагается ввести штрафы до 3 тысяч рублей для граждан, которые оставили свои автомобили во дворах, эта мера предусмотрена в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.

Катунь24