Катунь24: В Барнауле вновь обсудят вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле вновь обсудят вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте18 февраля 2021, 19:05

Прошлый год принёс жителям края финансовые трудности, поэтому введение новых тарифов отложили.

Фото: pixabay.com

Глава города Вячеслав Франк ещё не принял решение о новых ценах. На подготовку документов понадобится не меньше двух недель, поэтому неожиданно тариф не изменится. По прогнозам, это может произойти в апреле.

Для справки, за последние несколько месяцев проезд подорожал в соседних городах: Горно-Алтайске, Новосибирске, Томске и Новокузнецке.

Катунь24