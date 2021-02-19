Катунь24: В России на фасадах исторических зданий могут запретить устанавливать кондиционеры • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В России на фасадах исторических зданий могут запретить устанавливать кондиционеры

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В России на фасадах исторических зданий могут запретить устанавливать кондиционеры18 февраля 2021, 19:04

Правительство предлагает запретить размещать кондиционеры, антенны и другие технические устройства на фасадах объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по культуре 18 февраля 2021 года.

Фото: pixabay.com

Авторы законопроекта предлагают запретить устанавливать внешние блоки кондиционеров, а также других средств технического обеспечения на фасадах объектов культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр, в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны. Если устройства уже установлены, то владельцев зданий обяжут их демонтировать.

Замглавы Минкультуры Алла Манилова пояснила, что проблема носит не только эстетический характер — «способы монтажа-демонтажа внешних блоков могут нанести непоправимый вред памятнику архитектуры». Собственники или арендаторы нежилых помещений должны будут снять кондиционеры и другие устройства в течение 180 суток после вступления закона в силу. А закон вступает в силу через 180 дней после его опубликования.

Если объектом культурного наследия является жилой дом, демонтаж технических устройств предлагают производить после реставрации. Нормы закона, как уточняют авторы, не будут распространяться на технические устройства охраны и сигнализации, передает «Парламентская газета».

 

Катунь24

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