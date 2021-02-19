Катунь24: В Барнауле оштрафовали 12 нарушителей тишины и покоя граждан • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле оштрафовали 12 нарушителей тишины и покоя граждан

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В Барнауле оштрафовали 12 нарушителей тишины и покоя граждан18 февраля 2021, 18:26

Общая сумма штрафов составила 7 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

14 материалов о нарушении закона тишины рассмотрели 17 февраля 2021 года на заседании административной комиссии при администрации Барнаула по Индустриальному району. Штрафы получили 12 человек.

В пресс-службе мэрии напомнили, что закон Алтайского края «Об обеспечении тишины и покоя граждан» строго оговаривает временные нормы, в которые следует соблюдать тишину.

Запрещается шуметь с 22:00 до 8:00 с понедельника по пятницу включительно. В выходные и праздничные дни утром добавляется еще один час и шум запрещен с 22:00 до 9:00.

Существует «тихий час», при котором шум будет считаться нарушением, ежедневно с 13:00 до 15:00.

Шумом считаются громкие звуки, которые создают неудобство соседям и окружающим:

  • крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;
  • применение пиротехнических средств;
  • сигнализация транспортного средства (если сработала три раза подряд);
  • ремонт в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонт в нежилом помещении;
  • проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и других работ с применением механических средств и технических устройств.

Кроме этого, в указанное время запрещается использовать звуковоспроизводящие устройства и устройства звукоусиления, в том числе установленные на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания, организациях досуга.

Согласно нормам закона, гражданину, нарушившему закон о тишине и покое, придется выплатить штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Штрафы, возлагаемые на должностных лиц, составляют от 1 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

Также на заседании комиссии рассмотрены материалы о несвоевременной уборке снега на территории предприятий потребительского рынка.

Катунь24

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