Катунь24: В Алтайском крае трех работниц онкологического диспансера осудили за взятки на сумму более 20 млн рублей • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае трех работниц онкологического диспансера осудили за взятки на сумму более 20 млн рублей

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В Алтайском крае трех работниц онкологического диспансера осудили за взятки на сумму более 20 млн рублей18 февраля 2021, 16:15

Деньги они получали от поставщиков товаров для нужд диспансера.

Фото: pixabay.com

Установлено, что заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медсестра, начальник контрактной службы Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский краевой онкологический диспансер» в 2015–2017 годах получали большие взятки. За деньги, от 250 тысяч до 4,9 млн рублей, в конкурсных процедурах на поставку расходных медицинских материалов и оборудования побеждали заплатившие юрлица. Общая сумма взяток превысила 20 млн руб.

Также суд пришел к выводу, что заместитель главврача присвоила около 1 млн рублей онкологического центра, поступивших от оказания платных медицинских услуг.

Суд приговорил заместителя главного врача к 8 годам 4 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях, сроком на 6 лет.

Главную медсестру – к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 6 млн руб. Начальника контрактной службы – к 8 годам 2 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 3 млн руб. Они лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях, сроком на 8 лет.

Трое осужденных взяты под стражу в зале суда. Наказание им всем предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Судом удовлетворен иск медицинского учреждения о взыскании присвоенных денежных средств.

Приговор суда не вступил в законную силу, пишет краевая прокуратура.

Катунь24

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