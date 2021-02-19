Катунь24: В Алтайском крае в 2020 году 120 тысячам граждан были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае в 2020 году 120 тысячам граждан были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов18 февраля 2021, 14:20

Об этом сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина сегодня, 18 февраля, на итоговой коллегии регионального Минсоцзащиты. Подведены итоги работы за 2020 год и определены перспективы на 2021. В заседании, которое проходило в правительстве края в режиме видео-конференц-связи, принял участие заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

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В прошлом году, в период ограничительных мер, одной из ключевых задач ведомства стала поддержка населения, особенно семей с детьми, пожилых людей и инвалидов.

«Впервые на федеральном уровне были приняты решения о продлении значимых для граждан социальных выплат без предоставления необходимых документов – это субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, а также региональное пособие на ребенка. Без документов социальные пособия продлены порядка 120 тысячам получателям», – отметила Наталья Оськина.

Кроме того, на основании указа губернатора Алтайского края Виктора Томенко в закрытый режим работы перешли краевые стационарные учреждения социального обслуживания. Порядка 2 тысяч сотрудников отработали 20 смен, получив за работу в закрытом режиме выплаты, финансирование которых составило 209 млн рублей. На попечении находилось около 4,5 тысячи человек.

«Это позволило значительно минимизировать риски заражения проживающих и сотрудников стационарных учреждений», – подчеркнула руководитель ведомства.

Более 8 тысяч человек, пожилые граждане и инвалиды, продолжили получать услуги на дому. 10 тысячам граждан инвалидность была установлена на основании только медицинских документов без личного присутствия. Продолжили свою работу 150 мобильных бригад. В период ограничений, вызванных пандемией, их деятельность была переориентирована на доставку продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости, а также медицинских работников на дом к гражданам старше 65 лет. Такой работой было охвачено порядка 35 тысяч человек. Реабилитационные и комплексные центры освоили дистанционный режим предоставления социальных услуг, услуги смогли получить около 12 тысяч граждан. Был исключен личный контакт, что снизило риски заболевания.

Система социальной защиты Алтайского края затрагивает интересы 1/3 населения региона. Гражданам предоставляется 86 видов социальных выплат. Их получателями стали порядка 700 тыс. человек.

Общий объем расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 46 % и составил 29 миллиардов рублей. Это обусловлено ежегодной индексацией тех видов социальных выплат, для которых это предусмотрено, введением новых мер поддержки граждан, участием региона в реализации пилотных проектов, направленных на развитие отрасли.

По словам министра, участие в пилотных проектах позволило привлечь из федерального бюджета дополнительно 361 миллион рублей и внедрить новые технологии социальной работы.

«В 2021 году законом о краевом бюджете объем средств на реализацию полномочий отрасли сохранен на уровне прошлого года и составляет 29 миллиардов рублей», – подчеркнула министр.

Руководитель ведомства обратила внимание, что сегодня в крае активно развивается межведомственное электронное взаимодействие, а также предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Это обеспечивает максимальное сокращение количества документов, представляемых гражданами лично.

Так, в 2020 году 19 первоочередных, социально значимых и наиболее востребованных услуг в сфере социальной защиты оказывались в электронном виде, в том числе ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет.

В 2021 году будут переведены на электронный вид еще 9 услуг.

Заместитель председателя правительства Игорь Степаненко отметил, что прошлый год был связан с особыми условиями труда и жизни. Получен определенный опыт.

«Важно, что была обеспечена финансовая поддержка семьям с детьми, и те решения, которые принимались на федеральном уровне, реализовались соцзащитой: обеспечили своевременные выплаты семьям, имеющим детей, и поддержали наших граждан старшего возраста. Все это свидетельствует о четкости организации работы всей социальной отрасли региона», – сказал Игорь Степаненко.

Катунь24