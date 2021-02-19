Катунь24: В Барнауле выставили на продажу крупный торговый центр • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле выставили на продажу крупный торговый центр

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В Барнауле выставили на продажу крупный торговый центр18 февраля 2021, 13:00

На сайте «Циан» появилось сообщение о продаже ТЦ «Империя».

Фото: barnaul.cian.ru

Здание располагается на проспекте Ленина, 124. Общая площадь помещений составляет 5,9 тыс. кв. м. Цена — 33,6 тыс. рублей за кв. м.

Автор объявления отмечает, что первый этаж занимает долгосрочный арендатор – сеть магазинов «Магнит», остальные помещения, а их около 30, сданы в аренду.

ТЦ был сдан в эксплуатацию в 2004 году, в нем есть 4 этажа и цоколь.

«Здание оборудовано приточной и вытяжной вентиляцией, системами охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, системами кондиционирования, центральными системами водоотведения, водоснабжения, отопления», – сказано в объявлении.

Катунь24

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