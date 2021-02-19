Катунь24: В Алтайском крае прорабатывают вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае прорабатывают вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений17 февраля 2021, 10:00

Решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов обратился с просьбой к Виктору Томенко с просьбой снять ограничения на работу досуговых учреждений. Информация об этом распространилась в СМИ.

«Действительно, антиковидные ограничения вводятся и снимаются указом губернатора. При этом учитывается эпидемиологическая обстановка в регионе и позиция регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений находится на проработке», — написали в Telegram-канале правительства Алтайского края.

Катунь24