Катунь24: В Алтайском крае прорабатывают вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае прорабатывают вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В Алтайском крае прорабатывают вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений17 февраля 2021, 10:00

Решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов обратился с просьбой к Виктору Томенко с просьбой снять ограничения на работу досуговых учреждений. Информация об этом распространилась в СМИ.

«Действительно, антиковидные ограничения вводятся и снимаются указом губернатора. При этом учитывается эпидемиологическая обстановка в регионе и позиция регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений находится на проработке», — написали в Telegram-канале правительства Алтайского края.

Катунь24

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