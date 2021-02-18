Катунь24: В России увеличат штрафы за неповиновение полицейским • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В России увеличат штрафы за неповиновение полицейским

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В России увеличат штрафы за неповиновение полицейским17 февраля 2021, 18:00

Максимальные штрафы для граждан за неповиновение сотрудникам силовых структур предлагают повысить до 20 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Соответствующий закон планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 17 февраля, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов;
  • на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей;
  • на юридических лиц – от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Сейчас штрафы за данные правонарушения составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Катунь24

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