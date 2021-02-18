Катунь24: В барнаульском магазине обнаружили почти 7 тысяч пар нелегальной обуви • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В барнаульском магазине обнаружили почти 7 тысяч пар нелегальной обуви17 февраля 2021, 17:53

Товар оказался без обязательной маркировки.

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Как рассказали в пресс-службе Алтайской таможни, специалисты осмотрели торговый зал и помещения, в которых нашли 6988 незаконных пар на сумму более семи млн рублей.

«По факту реализации обуви без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.1 УК РФ», — отметили в управлении.

Обувь изъяли из оборота.

С 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории России обувных товаров без нанесения на них средств идентификации.

Катунь24