Катунь24: В МЧС прокомментировали гибель пожарных в ДТП с поездом • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В МЧС прокомментировали гибель пожарных в ДТП с поездом17 февраля 2021, 17:45

Авария произошла 24 июля 2020 года. В результате ДТП пожарный автомобиль протаранил грузовой поезд на железнодорожном переезде в Тальменском районе. Погибли два человека.

Фото: Инцидент Барнаул

Сегодня, 17 февраля 2021 года, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров прокомментировал инцидент. По его словам, правоохранители до сих пор ведут расследование по факту ДТП.

«Хочу подчеркнуть, что пожарные ехали на пожар для его ликвидации. В настоящий момент проводится расследование компетентными органами и комментировать его я не уполномочен. Еще раз хочу подчеркнуть, что все ребята наши, которые попали в эту ситуацию, выполняли свой боевой долг и спешили на пожар. Обстоятельства этого дела установят компетентные органы», — сказал Макаров.

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Предварительная причина случившегося – неисправность тормозной системы автомобиля, сообщили в июле в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Катунь24