Катунь24: В администрации Барнаула состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства домов по договорам долевого участия • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В администрации Барнаула состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства домов по договорам долевого участия

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В администрации Барнаула состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства домов по договорам долевого участия17 февраля 2021, 16:56

На заседании обсудили перспективы завершения строительства многоквартирных домов, возводимых компанией АО СЗ «Барнаулкапстрой».

Фото: администрация Барнаула

По словам заместителя главы администрации Барнаула по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксаны Финк, самым важным аспектом в этой ситуации является максимально возможная защита прав и интересов граждан.

По информации председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антона Воробьева, АО СЗ «Барнаулкапстрой» выступает застройщиком трех многоквартирных жилых домов в городе Барнауле по ул. Парковой, 71, ул. Советской армии, 83 и 83а.

В настоящее время строительные работы ведутся только на одном объекте по ул. Парковой, 71.

Строительство осуществляется поэтапно – наибольшая готовность (80 %) у третьей блок-секции, в которой возведены основные несущие и ограждающие конструкции, ведутся отделочные работы, установлены двери, смонтированы лифты.

Первая, вторая блок-секции готовы на 45 %, оставшиеся – на 30 %. Работы на доме, по словам застройщика, возобновлены с начала февраля (ведутся сантехнические работы, гидроизоляция фундамента 3 блок-секции).

По итогам заседания принято решение о совместной разработке всеми ведомствами «дорожной карты» по возможному развитию событий, в том числе завершению строительства домов по договорам долевого участия АО СЗ «Барнаулкапстрой».

Заместитель главы администрации Оксана Финк также добавила, что следующее заседание межведомственной группы пройдет с участием представителей дольщиков ЖК «Парковый».

Катунь24

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