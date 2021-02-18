Катунь24: В России запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В России запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта17 февраля 2021, 15:07

Соответствующие поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

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«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми авто.

«Новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми – при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке», — подчеркнули в Госдуме.

Также в документе разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

«Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета. Мы считаем: оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина РИА Новости.

Катунь24