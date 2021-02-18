Катунь24: В Барнауле участились случаи кражи крышек люков • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле участились случаи кражи крышек люков17 февраля 2021, 14:43

С начала февраля 2021 года в городе уже зафиксировано 12 случаев пропажи крышек люков тепловых камер.

Фото: pixabay.com

Крышки воруют по всему городу, в том числе на проспектах Ленина и Строителей, Павловском тракте, улицах Георгиева и Петра Сухова.

Места хищения огораживают энергетики, на место приезжают полицейские. После этого на тепловые камеры устанавливают новые люки.

В 2020 году Барнаульский водоканал зафиксировал 404 сообщения об открытых колодцах, с начала 2021 года поступило 17 обращений. Сотрудники предприятия также регулярно проводят обследование всех городских водопроводных и канализационных колодцев, составляют их электронный реестр. На обслуживании водоканала находится почти 60 тысяч люков, сообщают в городской администрации.

«Отрытые люки крайне опасны, в них могут попасть люди и животные. А сдвинутый или отсутствующий люк на проезжей части может стать причиной ДТП. Хищения ради сомнительной выгоды ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. По фактам хищения люков сетевые компании обратились в полицию, в настоящее время идет разбирательство», — отмечают в городском комитете по энергоресурсам и газификации.

В случае обнаружения открытого люка или факта сдачи крышек в пункты приема металлолома, их продажи горожан просят сообщать об этом в call-центр «Росводоканал Барнаул» по телефону 50-01-01. На каждый вызов приезжает бригада предприятия. Если выяснится, что колодец не имеет отношения к водоканалу, то его все равно оградят или закроют, в обязательном порядке передав сведения в смежные организации.

Также по вопросу открытых люков можно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 29-91-88.

Катунь24