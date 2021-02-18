Катунь24: В Первомайском районе энергетики требуют деньги от жильцов квартир, отключенных от центрального отопления • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Первомайском районе энергетики требуют деньги от жильцов квартир, отключенных от центрального отопления17 февраля 2021, 14:26

Местных жителей не устроили жара, открытые форточки и внушительные суммы в квитанциях. Поэтому они приняли решение отключиться от центрального теплоснабжения, установив индивидуальные газовые котлы.

После таких действий жители Первомайского района платили только за потребленный газ и отопление общедомового имущества – подъезда. Экономия составляла несколько тысяч рублей в месяц. До прошлого года.

Новая управляющая компания решила, что перешедшие на газ квартиры тоже пользуются центральной системой отопления через транзитные стояки общедомовой системы, которые остались в квартирах.

«Жильцы отдельных квартир получили в свое время для перехода на газовое отопление проекты, по которым они должны были выполнить все условия; в этих проектах прописывалось, что они должны были демонтировать и радиаторы, и стояки. Получается, условия не были выполнены», – утверждает Ирина Илларионова, начальник абонентского отдела МУП «Первомайские коммунальные системы».

Но что делать, если транзитный стояк отопления технологически нельзя вынести за пределы квартиры, например в подъезд?

«Там, где невозможно сделать технически и технологически эти мероприятия, ресурсоснабжающая организация может согласиться на изоляцию тех коммуникаций, которые проходят через квартиру. При нормальной теплоизоляции и при принятии их ресурсоснабжающей организацией оплата взиматься не будет», – говорит Алексей Никулин, заместитель главы администрации Первомайского района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству.

Такой же позиции придерживается и Верховный суд России (Определение ВС РФ от 24.06.2019 № 309-ЭС18-21578): если в помещении есть транзитная труба, то оно считается отапливаемым. А значит, собственник должен доказать, что тепло в квартиру от такой трубы фактически не поступает. И если управляющая компания не идет навстречу, доказывать данный факт придется через суд и независимую экспертизу. Жители Первомайского уже обратились в соответствующие инстанции.

Катунь24