Катунь24: Военные вновь перекроют трассы в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Военные вновь перекроют трассы в Алтайском крае17 февраля 2021, 12:09

Сегодня, 17 февраля, из-за движения военных колонн будет ограничено движение для всех видов транспорта на нескольких трассах.

С 10:25 до 13:25 на автодороге н. п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха.

С 13:20 до 16:20 на автодороге н. п. Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д подъезд к с. Косиха – н. п. Косиха – а/д Косиха – Плотниково – н. п. Плотниково.

С 22:25 до 1:25 18.02.2021 на автодороге н. п. Озерки – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д Первомайское – Новокраюшкино – н. п. Новокраюшкино.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Катунь24