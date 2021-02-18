Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили студотрядовцев Алтайского края с праздником • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили студотрядовцев Алтайского края с праздником17 февраля 2021, 09:33

Сегодня, 17 февраля, в России отмечается День российских студенческих отрядов.

Фото: altstu.ru

Губернатор края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко поздравили студотрядовцев региона:

«Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем российских студенческих отрядов!

Это уникальное движение, объединяющее тысячи молодых людей и ветеранов-стройотрядовцев по всей стране.

Для Алтайского края студенческое движение всегда имело особое значение. И сегодня строительные, педагогические, сервисные отряды, отряды проводников и других профильных направлений показывают достойные трудовые результаты. Юноши и девушки в них учатся быть лидерами, нести ответственность за порученное дело, развивают свой творческий потенциал. Бойцы студотрядов всегда готовы прийти на помощь: во время пандемии студенты-медики вышли на работу в поликлиники края, волонтеры движения участвовали в работе акции #МЫВМЕСТЕ, доставляли в медицинские учреждения средства индивидуальной защиты.

От всей души благодарим бойцов студенческих отрядов Алтайского края за вклад в развитие региона и страны. Желаем удачи в реализации ваших инициатив, здоровья, успехов и новых трудовых побед!»