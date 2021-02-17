Катунь24: В барнаульской квартире рухнул потолок. Пострадавшие рассказали подробности инцидента • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

В барнаульской квартире рухнул потолок. Пострадавшие рассказали подробности инцидента16 февраля 2021, 19:23

14 февраля, в День святого Валентина, влюбленную пару из Барнаула чуть не разлучил обрушившийся потолок. Это случилось в двухэтажке поселка Восточного в 4 утра. Теперь в потолке однокомнатной квартиры дыра, проломленный пол, повсюду штукатурка и запах сырости. Возместят ли ущерб пострадавшим? В ситуации разбиралась съемочная группа телеканала «Катунь 24».

Фото: Катунь 24 Embedded video for В барнаульской квартире рухнул потолок. Пострадавшие рассказали подробности инцидента

В День всех влюбленных девушка Владимира, которая ждала его из командировки, оказалась под завалами. В 4 утра обрушился потолок, чудом не задев ее саму. Сверху хлынула горячая вода. Девушка вызвала МЧС, но Владимир оказался дома быстрее.

Оказалось, что у жильцов сверху прорвало батарею: накопилась вода, и штукатурка лопнула. Обидно, возлюбленная сделала ремонт всего 3 месяца назад, ущерб – сотни тысяч, говорит Владимир. Полы, перекрытия, стены, диван – пострадало все, кроме телевизора и холодильника. Сегодня независимая экспертиза оценила причиненный ущерб.

«Сумма ущерба составляет пропорционально сумме восстановительного ремонта в данном случае. Примерными суммами мы вообще не занимаемся, мы делаем конкретно к объекту после его исследования конкретную сумму», — рассказал Михаил Умнов, эксперт-оценщик.

Но вот незадача – в квартире сверху давно никто не живет. Сирота, которой принадлежало жилье, отсюда съехала. Придется отвечать управляющей компании. И если она откажется добровольно возмещать ущерб, Владимир пойдет в суд. Но есть ли шансы во всеми забытом полуразрушенном доме, который десятки лет не признают аварийным, добиться справедливости?!

Катунь24