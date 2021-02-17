Катунь24: Врач рассказал, о каких опасных заболеваниях может свидетельствовать звон в ушах • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Врач рассказал, о каких опасных заболеваниях может свидетельствовать звон в ушах

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Врач рассказал, о каких опасных заболеваниях может свидетельствовать звон в ушах16 февраля 2021, 17:31

Звон в ушах, или тиннитус, может быть симптомом серьёзных заболеваний, например сахарного диабета или болезней сердца. Об этом врач-невролог Александр Евдокимов рассказал «Пятому каналу».

Фото: pixabay.com

Сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка, а также воспаление височно-челюстного сустава могут спровоцировать звон в ушах. Как объяснил врач, образующиеся в крови бляшки могут создать некую турбулентность и завихрения крови, что может быть воспринято на слух. Это связано с изменениями локального давления в видоизменённом сосуде.

Также тиннитус может быть вызван сахарным диабетом, так как это заболевание поражает слуховые клетки и волоски, которые формируют нервный импульс.

Очень частой причиной появления звона в ушах является ЛОР-патология. Кроме того, причиной тиннитуса могут стать проблемы шейного отдела позвоночника, а также проблемы с артериальным давлением.

Катунь24

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